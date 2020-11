Présidentielle américaine : les chantiers qui attendent Joe Biden

En direct de Wilmington (Delaware), le journaliste Loïc de La Mornais fait le point sur les chantiers qui attendent Joe Biden. "Pour l'instant, il va rester ici à Wilmington, c'est sa ville de résidence. Il n'a pas encore de logement à la Maison-Blanche avant le 20 janvier. Il va d'abord travailler à la composition de son gouvernement. Il a tendu la main aux républicains et donc on s'attend à ce qu'il propose à certains d'entre eux de le rejoindre dans son gouvernement en signe d'unité et d'union nationale", explique le journaliste.

Une "task force" pour lutter contre le coronavirus

Le nouveau président des États-Unis veut s'occuper du coronavirus. "Il a annoncé hier créer une task force, une cellule de choc avec un comité scientifique, pour s'attaquer au coronavirus. Ce sera vraiment, et de loin, avant même l'union nationale, la première des priorités", conclut Loïc de La Mornais.

