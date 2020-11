DIRECT. Election américaine : Joe Biden creuse l'écart en Pennsylvanie face à Donald Trump et se rapproche de la victoire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ETATS_UNIS

: Allez, je vous fais un petit point d'étape dans les Etats clés :





En Pennsylvanie, Joe Biden a désormais une avance de 28 833 votes sur Donald Trump. L'Etat pourrait être attribué à un candidat dès demain dans les projections des principaux médias. Si Joe Biden remporte la Pennsylvanie, il gagne l'élection.

Joe Biden a désormais une avance de 28 833 votes sur Donald Trump. L'Etat pourrait être attribué à un candidat dès demain dans les projections des principaux médias. Si Joe Biden remporte la Pennsylvanie, il gagne l'élection. Dans le Nevada, Joe Biden a une avance de 22 657 votes. Un nouveau point d'étape doit être fait samedi à 18 heures.

En Arizona, Donald Trump réduit son retard et n'a plus que 29 861 voix de retard sur Joe Biden. Un point d'étape doit être fait samedi à 17 heures.

En Géorgie, Joe Biden a toujours une courte avance d'environ 4 000 voix. Mais les résultats définitifs seront longs à obtenir puisqu'un recomptage va être organisé.

: Le chef de cabinet du président américain Donald Trump, Mark Meadows, a été testé positif au Covid-19, a rapporté vendredi soir la chaîne CNN en citant deux responsables de la Maison Blanche.

: Joe Biden veut jouer l'apaisement. "Il est temps de nous rassembler", a déclaré l'ancien vice-président de Barack Obama lors d'une brève allocution, toujours dans l'attente du résultat du scrutin de mardi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de son discours dans cet article.





: Joe Biden a terminé son allocution. Il ne s'agissait donc pas d'une déclaration de victoire, mais plutôt d'un appel au respect du bon déroulement du dépouillement (qui continue toujours) et au rassemblement.







: "Ma responsabilité en tant que président sera de représenter tous les Américains et je veux que vous sachiez que je travaillerai aussi dur pour les Américains qui ont voté pour moi que pour ceux qui ont voté contre moi."

: "Nous devons rester calmes et patients pendant que les votes sont comptés. (...) la démocratie fonctionne. Vos votes seront comptés."

: Joe Biden indique qu'il a commencé à travailler sur plusieurs dossiers qui l'attendaient si il était bien élu président Etats-Unis, et notamment concernant le coronavirus.

: Sur l'attente des résultats définitifs et la fin du dépouillement : "Ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des hommes et des femmes qui veulent faire entendre leur voix."

: "Au niveau national, (...) nous battons Donald Trump par plus de 4 millions de votes."

: "Les chiffres nous racontent une histoire claire : nous allons gagner cette élection", Joe Biden prend la parole, aux côtés de Kamala Harris.

: Joe Biden vient d'augmenter son avance sur Donald Trump en Pennsylvanie à 28 883 voix. Il a désormais 0,5% de suffrages d'avance sur le président.

: Joe Biden vient d'arriver à son QG de campagne à Wilmington, dans le Delaware. Il devrait parler dans peu de temps.

: Le magistrat conservateur Samuel Alito n'a toutefois pas ordonné l'arrêt du comptage des bulletins ainsi écartés, comme le souhaitait le camp républicain du président, qui ne peut se permettre de perdre cet Etat-clé s'il veut rester à la Maison Blanche.

: Un juge de la Cour suprême des Etats-Unis a offert vendredi une demi-victoire temporaire au président Donald Trump en Pennsylvanie, en ordonnant que les bulletins de vote arrivés par courrier après le 3 novembre dans cet Etat soient traités de façon séparée des autres bulletins.

: Bonjour @aldo. Il est vrai que l'on entend peu les "Native Americans" dans cette élection. Mais ma collègue Marie-Violette Bernard est, elle, allée rencontrer la petite communauté choctaw du Mississippi qui a été durement touchée par la pandémie de coronavirus. Voici son reportage !

: Bonjour à tous les journalistes qui nous donnent des nouvelles de cette election US tout d'abord ....mon arrière grand père était un american native sioux oglala ...arrivé en France au debut du siècle passé et DCD ici ...il n'avait pas la nationalité américaine comme tout les natives de cette époque ...donc je suis Français ....j'ai une question sur cette election : Pourquoi n'entend nous donc pas les american natives sur ce scrutin ? On est encore en 2020 a les ignorer, alors qu'il sont les premiers habitants connus de ce pays que sont les USA ? Merci de votre réponse

: Les Etats-Unis ont enregistré plus de 127 000 cas positifs au coronavirus en 24 heures , un record de contaminations pour le troisième jour consécutif, selon un comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

: Joe Biden devient le premier candidat à la présidence américaine à recueillir plus de 75 millions de voix au vote populaire.

: Bonsoir @Tran. En effet, peu de suspense en Alaska (Etat très conservateur), mais une très longue attente... Cela est dû à une combinaison de deux choses, explique le Huffington Post : une procédure de sécurité supplémentaire, ainsi que les délais de scrutin par correspondance les plus lents des États-Unis.

: Bonsoir, depuis près de 48h l'Alaska est bloqué à 50 % de dépouillement, même si ce n'est pas primordial dans la course à la victoire, pourquoi cela avance aussi lentement là bas ? Merci de votre réponse et bon courage

: Hello @Kanlykoula. En Caroline du Nord, des nouveaux bulletins peuvent être acceptés jusqu'au 12 novembre si ils ont été postés avant le jour de l'élection, ce qui explique que les résultats ne soient pas encore annoncés.

: Hello France Info merci pour ce livePouvez vous m'expliquer pourquoi la Caroline du Nord n'est pas attribuée à Donald Trump alors que son avance (75000 votes) me semble supérieure à celle des bulletins qui restent à dépouiller ? Merci pour vos éclaircissements.

: Bonsoir . En réalité, dans de très nombreux Etats, le résultat que nous donnons est une projection réalisée à partir d'une partie des bulletins dépouillés (et non pas la totalité). Cela est possible quand l'écart entre les deux candidats est suffisamment important. Dans d'autres Etas, comme la Géorgie, la Pennsylvanie, le Nevada, l'écart est trop faible et tous les bulletins doivent donc être dépouillés avant de pouvoir annoncer un résultat sûr.

: Hello ! Pourquoi Le comptage se déroule en 24h dans plus de 40 états, et nécessite des jours pour 5 autres ? Ils ont tous les mêmes contraintes de vote par poste ou autres, non?

: Bonsoir . Non, a priori je ne pense pas qu'un grand média soit en mesure d'annoncer un vainqueur ce soir. Il reste encore des bulletins à compter dans les Etats clés et l'écart entre Joe Biden et Donald Trump est toujours trop faible pour pouvoir annoncer une résultat à partir d'une projection. Patience...

: Bonsoir ! Bon j'ai vécu 3 nuits de suite sur CNN, même si je suis devenu fan de John King et de ses cartes, je ne ferai pas la passe de 4 ! A votre avis, est-ce-qu'on aura un grand média (j'adorerais que ce soit la Fox la première à faire ça, vu les relations exécrables avec Trump en ce moment...) qui déclarera Joe Biden vainqueur dans la nuit ? Ou est-ce-qu'on part encore sur un week-end de comptage ?

: Bonsoir et merci pour votre message ! La force d'une rédaction tient dans son collectif. Nous sommes trois journalistes de la rédaction numérique de franceinfo à être actuellement aux Etats-Unis. D'autres travaillent sur ce sujet depuis Paris. Et enfin, nous travaillons aussi avec nos camarades de France Télévisions et de Radio France afin d'avoir une couverture large de cet événement.

: Sincèrement bravo pour votrre travail. Et merci de toujours donner vos sources. J'ai une question, simple curiosité de journaliste. Comment faîtes vous pour avoir les yeux, à la fois sur les descomptes des résultats, sur les fake qui circulent , sur les espoirs ou désespoirs des électeurs américains ? Comment appréhendez-vous la machine de l'information ? Nous ne sommes bien évidèment plus à l'époque d'Albert Londres, mais je suis curieux de comprendre. Merci

: Depuis le jour de l'élection, Donald Trump continue de lever des fonds tous azimuts auprès de ses supporters. La raison officielle ? Financer des recours juridiques. Mais selon le Washington Post, la moitié de ces fonds iraient en fait au remboursement des dettes contractées pour sa campagne.

: Bonsoir @Pablo. Non, l'équipe de Joe Biden n'a pas donné de précision sur l'horaire exacte de son intervention. Elle doit être faite en "primetime" ici, donc entre 21 heures et 22 heures à priori... Ce qui voudrait dire entre 3 et 4 heures du matin en France !

: Bonsoir, quelle soirée ! Savez-vous à quelle heure (française) Joe Biden fera son allocution ?