Présidentielle américaine : le démocrate Bernie Sanders continue d'y croire

Devant ses supporters du Nevada, où il est arrivé en tête du caucus, Bernard Sanders est le grand favori dans la course à l'investiture démocrate. "Nous avons rassemblé une coalition multigénérationnelle et multiraciale, qui a, non seulement, gagné dans le Nevada, mais qui va aussi balayer le pays", a déclaré samedi 22 février le sénateur du Vermont âgé de 78 ans. Candidat malheureux il y a quatre ans face à Hillary Clinton, il a cette fois réussi à rallier les minorités en recueillant notamment plus de la moitié du vote des latino-américains. Un électorat séduit par son programme nettement ancré à gauche qui prône notamment une profonde réforme du système de santé américain.

Sanders, un socialiste américain

Souvent qualifié d'utopiste, Bernie Sanders, socialiste assumé, est parvenu à imposer ses idées dans tout un pan de la population américaine. Mais avant de briguer la Maison-Blanche, il devra battre le milliardaire Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui va bientôt entrer en lice.

