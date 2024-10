Présidentielle américaine : la Virginie, l’État de la "Trump Country" Durée de la vidéo : 3 min Présidentielle américaine : la Virginie, l’État de la "Trump Country" Dans cet Etat blanc, pauvre et ouvrier, les électeurs ressentent un fort sentiment de déclassement et se tournent plus que jamais vers Donald Trump. Plongée dans ce fief conservateur baptisé le "Trump Country". (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - F. Genauzeau, T. Donzel, Z. Boughzou France Télévisions L'heure américaine franceinfo

C'est une contrée boisée et montagneuse qui ne voit que rarement passer les candidats à l'élection présidentielle. En Virginie, on rencontre les visages de l'Amérique blanche ouvrière. Des habitants qui s’estiment oubliés dans une terre conservatrice. Bienvenue dans le "Trump Country". C’est une tradition américaine, le demolition derby, une compétition automobile où l'objectif est de se rentrer dedans en voiture. Il faut être bien accroché à son volant face aux secousses. "C’était bien. On s'est amusé. On n’a pas gagné, mais on a bien rigolé", explique Jaron, un américain de 22 ans. Un bastion républicain Ce bûcheron a voté Donald Trump à la dernière élection présidentielle. Il fera sans hésitation la même chose en novembre. "J'ai vu une différence majeure entre le coût de la vie il y a quatre ans et celui d’aujourd’hui", confie-t-il. Ici, 4 habitants sur 5 ont voté Trump aux deux dernières élections. Le parti républicain y a installé un stand sans avoir vraiment besoin de faire campagne. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus