Présidentielle américaine : l'avenir de Boeing est un enjeu politique

L'avionneur Boeing cherche à lever des milliards de dollars sur les marchés financiers pour maintenir sa trésorerie à flots. L'entreprise américaine est dans la tourmente depuis plusieurs incidents en vol.

Boeing, le second avionneur du monde serait-il au bord de la faillite ? Le géant américain cherché à lever en urgence 25 milliards de dollars sur le marché pour maintenir sa trésorerie à flot. Il est en cire et quasi à l'arrêt. Cela fait un mois qu'une grève sans précédent concerne les salariés de l'entreprise. Et l'argument de la faillite ne les fait pas reculer.

200 000 Américains ont voté en Géorgie

L'avenir de Boeing est un enjeu politique alors que les Américains sont de plus en plus nombreux dans les bureaux de vote anticipés. En Géorgie, 200 000 personnes ont voté en 24 heures, dont la famille de Jimmy Carter, par procuration pour l'ancien président aujourd'hui en soins palliatifs. Il avait juré de donner sa voix à Kamala Harris. La candidate démocrate occupe le terrain. Elle enchaîne les apparitions et les interviews comme dans une radio très écoutée par les Afro-Américains.

