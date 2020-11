Présidentielle américaine : jour J pour une élection historique

Les bureaux de vote ouvrent mardi 3 novembre. Un record historique est d’ores et déjà battu. 100 millions d’Américains ont voté par anticipation et de longues files d’attente devant les urnes sont attendues. Joe Biden est en avance dans les sondages nationaux, mais surtout dans les Etats cruciaux. Dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, le démocrate est en avance d’environ six points.

La Floride va encore faire l'élection

En Floride, Etat décisif s'il en est, c’est beaucoup plus serré. L’Etat annoncera ses résultats tôt dans la soirée. Si Donald Trump perd la Floride, ce sera compliqué pour lui, s’il gagne le suspense va durer. Sans vague bleue ou rouge, il faudra attendre les résultats plusieurs jours. En Pennsylvanie, le dépouillement des bulletins peut prendre trois, quatre ou cinq jours. Que se passera-t-il pendant ce temps ? Comment réagiront Joe Biden et Donald Trump ? Cette élection présidentielle est très incertaine.



Le JT

Les autres sujets du JT