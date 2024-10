Présidentielle américaine : "Je ne suis pas certain que l'influence de Barack Obama soit déterminante", affirme André Kaspi, historien spécialiste des États-Unis Durée de la vidéo : 7 min Présidentielle américaine : "Je ne suis pas certain que l'influence de Barack Obama soit déterminante", affirme André Kaspi, historien spécialiste des États-Unis Présidentielle américaine : "Je ne suis pas certain que l'influence de Barack Obama soit déterminante", affirme André Kaspi, historien spécialiste des États-Unis (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions L'heure américaine franceinfo

Le soutien du couple Obama à Kamala Harris, et notamment une vidéo le mettant en scène, a été raillé par le camp républicain. L'appui de l'ancien président est-il si important ? Sur le plateau de l'Heure américaine, les historiens André Kaspi et Tristan Cabello et la journaliste Laurence Haïm en ont débattu, jeudi 10 octobre.

Pour montrer le soutien du couple Obama à Kamala Harris, le camp démocrate a mis en scène un appel téléphonique. Une vidéo moquée par Donald Trump, puis par une parodie qui montre un échange de bons procédés entre la candidate démocrate et l'ancien président. André Kaspi, historien et spécialiste des États-Unis, doute de la portée de cette communication. "Je ne suis pas du tout certain que l'influence de Barack Obama soit déterminante sur la suite de la campagne", avance-t-il, persuadé qu'elle convaincra "les convaincus". "Une erreur de communication politique" Pour Tristan Cabello, historien spécialiste des États-Unis, maître de conférence à la Johns Hopkins University, "cette petite parodie met un coup de Stabilo (…) sur les faiblesses de Kamala Harris qui sont aussi bien vues dans le camp démocrate que dans le camp républicain". Selon la journaliste Laurence Haïm, la vidéo d'origine était "une erreur de communication" du camp démocrate, qui "prend les gens pour des imbéciles". "Cette nuit, on entendra Barack Obama défendre une certaine vision de la démocratie menacée par le populisme, qui pour lui est symbole de Donald Trump", ajoute-t-elle. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus