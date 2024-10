Présidentielle américaine : alors que l'ouragan Milton balaye la Floride, Donald Trump tempête sur Kamala Harris

Dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre, l'ouragan Milton a déferlé sur la Floride. Donald Trump a poursuivi sa campagne sans mâcher ses mots quant à sa concurrente Kamala Harris, qui a accueilli un invité surprise lors d'un meeting.

Jeudi 10 octobre, les chasseurs de tornades amateurs de sensations fortes ont été servis. L'ouragan Milton a balayé la côte ouest de la Floride toute la nuit. Les habitants sont restés aux abris, sauf quelques journalistes. Au même moment, Donald Trump était bien au sec en Pennsylvanie à Scranton, ville de Joe Biden. L'endroit idéal pour taper sur Kamala Harris. "Quand on lui pose une question, c'est le vide. (…) Je pense que tu es atroce, tu es une menteuse !", a-t-il déclaré.

Barack Obama, invité d'honneur des démocrates

La vice-présidente vient d'arriver dans le Nevada, un swing state où son avance est fragile. Elle doit accélérer sa campagne, mais les démocrates s'inquiètent. Ils ont donc sorti le joker : Barack Obama. Dès le soir, il est venu avec un message simple : "Yes, she can." Oui, elle peut gagner. La mission de Barack Obama est de mobiliser ceux qui hésitent, et tous ceux qui ne veulent pas revoir le président sur la casquette rouge à la Maison-Blanche.

