Présidentielle américaine : "Il est très probable qu’il n’y ait pas de résultat le 6 novembre", assure Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS

A trois semaines du vote, Kamala Harris et Donald Trump sont toujours au coude-à-coude dans les enquêtes d'opinion.

Qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche ? À trois semaines de l'élection présidentielle américaine, les derniers sondages affichent des intentions de vote serrées entre Kamala Harris et Donald Trump. "Il est très probable qu'on n’est pas le résultat le 6 novembre. La dernière fois, le résultat est tombé le 7 novembre. Il y aura des contestations si certains états sont gagnés ou perdus à quelques milliers de voix près", assure Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l’IRIS

Une stabilisation des sondages

"Depuis quelques jours, les sondages ne bougent plus. Ils sont tous dans la marge d’erreur dans les États clés. On est dans une phase plateau. Il reste encore quelques jours pour chacun des candidats à être de plus en plus agressif. En sachant qu’on a commencé à voter, y compris dans des États clés, dont la Pennsylvanie où les habitants votent en masse", ajoute-t-elle.

