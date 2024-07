Présidentielle américaine 2024 : Joe Biden reste "absolument" dans la course à la Maison Blanche, affirme sa directrice de campagne

Alors que des doutes s'expriment désormais de façon plus ouverte, le président américain Joe Biden reste "absolument" dans la course à la Maison Blanche, a affirmé vendredi 19 juillet sa directrice de campagne, Jen O'Malley Dillon, à la chaîne MSNBC. "Joe Biden est plus déterminé que jamais à battre Donald Trump", a-t-elle ajouté.

Depuis sa performance calamiteuse lors de son débat le 27 juin avec Donald Trump, Joe Biden est dans la tourmente, avec l'émergence d'importantes réserves sur sa capacité physique et mentale à assumer un second mandat.

"Le président est le chef de notre campagne et du pays", a-t-elle ajouté. "Il est clairement (...) la meilleure personne pour affronter Donald Trump". "Vous l'avez directement entendu de la bouche du président, encore et encore : il se présente pour gagner, il est notre candidat et il va être notre président pour un second mandat", a-t-elle insisté. Jen O'Malley Dillon reconnaît cependant que les dernières semaines avaient été "difficiles" pour l'équipe de campagne.