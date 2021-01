Les idées claires. L'élection américaine a-t-elle été truquée ?

Après l'invasion du Capitole par ses partisans et malgré les menaces de destitution qui pèsent sur lui, Donald Trump continue à remettre en cause le résultat de l'élection présidentielle de novembre dernier, et la victoire de Joe Biden.

Le président sortant continue d'accuser le camp démocrate de fraudes massives et affirme, fort de ses presque 74 millions d'électeurs, que l'élection leur a été "volée". Sur quoi s'appuient exactement ces accusations de fraudes ? La démocratie américaine est-elle durablement abîmée ?

Les réponses de Sylvain Cypel, journaliste pour l'hebdomadaire Le 1 et spécialiste des États-Unis.

