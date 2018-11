VIDEO. États-Unis : "Nous pouvons choisir l'espoir plutôt que la peur", le message d’espoir de Barack Obama

"Lorsque les cyniques disaient que nous n’y arriverions pas, nous avons répondu : Oui, nous pouvons."

Plus d'un an et demi après avoir quitté le pouvoir, Barack Obama a tenu un discours porteur d’espoir lors d’un meeting de candidats démocrates pour les élections de mi-mandat qui ont lieu ce mardi aux États-Unis.

Abolition de l’esclavage, droit de vote des femmes, droit de se syndiquer pour les travailleurs… L’ancien Président américain est revenu sur les "bons choix" qui ont été faits dans l’histoire du pays. Même si, selon lui, "cela a parfois pris plus de temps que cela n’aurait dû." "C’est arrivé parce que des gens ordinaires ont fait des choses extraordinaires", a-t-il lancé.

Vous faites partie de ce qui a fait et fera ce pays. Barack Obama

Barack Obama a également incité les électeurs à se rendre aux urnes. "Vous pouvez choisir une vision plus grande, plus prospère, plus généreuse de l’Amérique où nous tous, quelque soit notre apparence, qui que nous aimions, quelle que soit la façon dont nous avons choisi de prier (…) vous faites partie de ce qui a fait et fera ce pays." Illinois, Floride, Indiana, Géorgie, Wisconsin… Barack Obama a ainsi parcouru le pays pour convaincre le maximum d'électeurs de se rallier aux démocrates.

Ce mardi 6 novembre, les 435 sièges de la Chambre des représentants seront renouvelés pour deux ans et 35 des 100 sièges du Sénat le seront pour six ans. Chambre et Sénat sont actuellement à majorité républicaine.