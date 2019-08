Un maillot de basket de Barack Obama jeune adjugé 120 000 dollars

C'est un .... . Un maillot de basket ayant appartenu à l'ancien-président des Etats-Unis Barack Obama s'est vendu lundi 19 août aux enchères pour 120 000 dollars, a indiqué la maison d'enchères Heritage Auction qui organisait la vente au Texas.

A basketball jersey believed to have been worn by former President Barack Obama while he was at a Honolulu prep school has sold at auction for $120,000.



Heritage Auctions said the jersey sold Saturday to a collector who did not wish to be identified.