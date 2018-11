Michelle Obama révèle dans un livre pourquoi elle ne pardonnera jamais à Donald Trump

L'ancienne Première dame américaine règle ses comptes avec le président actuel.

"Et pour ça, je ne lui pardonnerai jamais." Dans un livre à paraître intitulé Becoming (Devenir en français) et dont le Washington Post révèle les bonnes feuilles, jeudi 8 novembre, Michelle Obama accorde un court passage au président Trump. Alors que la majeure partie de l'ouvrage est consacrée "à sa relation avec le monde difficile de la politique qui l'a rendue mondialement célèbre lors de l'élection de son époux Barack en 2008", note le HuffPost, l'ancienne Première dame américaine règle ses comptes avec le magnat de l'immobilier.

Elle revient sur "la théorie du complot", promue notamment par Donald Trump, selon laquelle Barack Obama n'était pas un citoyen américain. En 2011, pour faire taire les rumeurs, le président démocrate, né à Honolulu, avait produit son extrait de naissance transmis par l'Etat d'Hawaï. En septembre 2016, le candidat Trump avait affirmé que cette théorie du complot était née dans les rangs des supporters d'Hillary Clinton. Faux, avait expliqué Slate. Le site avait compilé "tous les tweets où Trump mettait en doute le lieu de naissance d'Obama", pour prouver la responsabilité du milliardaire dans cette rumeur.

Pour Michelle Obama, pas de doute. "Donald Trump, avec ses sous-entendus irresponsables et bruyants, a mis ma famille en danger", écrit-elle. "Et si quelqu'un, instable mentalement, avait chargé son arme et décidé de venir à Washington ? Et si cette personne avait voulu s'en prendre à nos filles ?" s'interroge-t-elle.