"Je n'ai aucune intention de me présenter un jour à la présidence", affirme Michelle Obama dans son livre

Le journal "Le Monde" publie mardi les bonnes feuilles de "Devenir", le livre de Michelle Obama qui sort simultanément dans le monde entier.

La convention démocrate de 2004, le dilemme de son mari de se présenter ou non à la présidence, Trump et les femmes... Dans son livre "Becoming" ("Devenir", en français) qui sort, mardi 13 novembre, dans le monde entier et dont Le Monde publie les bonnes feuilles, Michelle Obama n'élude rien de son parcours et de son expérience à la Maison Blanche. Et l'ancienne Première est formelle : il ne faudra pas compter sur elle pour une éventuelle candidature à la présidentielle américaine.

"Parce qu'on me pose souvent la question, je le dis ici très clairement : je n'ai aucune intention de me présenter un jour à la présidence", affirme-t-elle. "La politique ne m’a jamais passionnée, et mon expérience des dix dernières années n’y a rien changé", justifie-t-elle encore. Michelle Obama explique également "être agacée par la mesquinerie partisane – la ségrégation tribale entre le rouge républicain et le bleu démocrate, cette idée que nous devrions choisir un camp et nous y tenir, sans se donner la peine d’écouter et de trouver des compromis, voire même de se montrer courtois".