Dans ses mémoires, Michelle Obama confie avoir fait une fausse couche et avoir eu recours à la fécondation in vitro

"Je ne savais pas que les fausses couches étaient si fréquentes parce qu'on n'en parle pas", explique aujourd'hui l'épouse de Barack Obama, confiant le sentiment d'échec qu'elle a ressenti à l'époque.

Dans ses mémoires, Becoming (Devenir), à paraître mercredi 14 novembre aux Etats-Unis, Michelle Obama confie ses difficultés à tomber enceinte, selon des extraits déjà diffusés de son livre.

Agée de 54 ans, l'avocate se livre aussi sur sa vie intime, évoquant sa fausse couche il y a une vingtaine d'années. "C'était comme si j'avais échoué, je ne savais pas que les fausses couches étaient si fréquentes parce qu'on n'en parle pas", a déclaré l'ancienne Première dame des Etats-Unis dans une interview à la chaîne ABC pour présenter son ouvrage. "Nous sommes confrontées à notre propre douleur, pensant d'une certaine manière que nous sommes brisées."

EXCLUSIVE: @MichelleObama to @RobinRoberts on suffering a miscarriage 20 years ago: “I felt lost and alone.” More coming up on @GMA and then watch the @ABC special covering her journey to motherhood and more from her memoir, "Becoming," Sunday night 9/8c. https://t.co/26zZkO9tbd pic.twitter.com/Szr7isfwCl — ABC News (@ABC) 9 novembre 2018

Et l'épouse du 44e président des Etats-Unis d'ajouter : "C'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est important de dire aux jeunes mères que les fausses couches arrivent." Dans son livre, elle raconte aussi que leurs deux filles, Malia, 20 ans, et Sasha, 17 ans, sont venues au monde grâce à la fécondation in vitro. "L'horloge biologique est réelle", "parce que la production d'ovules est limitée", confie-t-elle à ABC. "Je l'ai réalisé quand j'avais 34 et 35 ans. Nous avons eu besoin de faire appel à la fécondation in vitro", explique aussi Michelle Obama.

"Cela va faire avancer le débat"

Plusieurs femmes ont salué le geste de l'ancienne Premièe dame. "C'est vraiment très puissant que Michelle Obama ait parlé de sa fausse couche. Cela va faire avancer le débat. Bravo", tweete l'une d'elles. "Beaucoup de femmes font face à ce combat silencieux (...) J'apprécie qu'elle partage cette lutte", explique une autre. "J'ai connu trois fausses couches et je suis stérile et ça me touche tellement", témoigne aussi une femme qui remercie Michelle Obama.

Amazingly powerful that Michelle Obama has spoken up about her miscarriage. This will change the conversation moving forward. Bravo. https://t.co/4gc9HxBwgj — Votey McVoteface (@kaelaishere) 9 novembre 2018

lot of women go through this silent struggle. It is painful and heart wrenching. I appreciate that she is sharing their struggle. — UNITE (@Redrum5000) 9 novembre 2018