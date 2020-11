Culture : les mémoires de Barack Obama, une sortie mondiale en grande pompe

800 pages pour raconter la course d’une ascension et la course du monde. Publié mardi 17 novembre dans 23 pays, traduit en finnois ou en vietnamien, en français chez Fayard, Une Terre promise, les mémoires de Barack Obama ressemblent au lancement d’une superproduction d’Hollywood. L’éditeur américain Crown a négocié avec les époux Obama un montant record de près de 60 millions d’euros en échange de leurs mémoires.

Obama a dû justifier sa citoyenneté

L’ancien président américain raconte ses années d’université à Columbia quand il entendait le cliquetis des verrouillages de portières de voitures quand lui, l’étudiant noir, marchait dans la rue. Il narre comment, devenu président, il doit justifier sa naissance à Hawaï, sur le territoire américain. Barack Obama détaille aussi la nuit de mai 2011 quand il ordonne l’assaut sur la maison d’Oussama Ben Laden au Pakistan contre l’avis de Joe Biden. Le premier tome s’arrête en 2011. La suite est à venir.

Le JT

Les autres sujets du JT