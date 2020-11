REPLAY. Retrouvez l'interview exclusive de Barack Obama sur France 2 en version originale sous-titrée

A l'occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires, Une terre promise (Editions Fayard), Barack Obama a accordé, mardi 17 novembre, un entretien exceptionnel au journaliste François Busnel, diffusé sur France 2. Dans cet ouvrage de 768 pages, l'ancien président américain, au pouvoir de 2009 à 2017, raconte les moments déterminants qui ont jalonné son premier mandat, de son accession à la Maison Blanche jusqu'à l'opération contre Oussama Ben Laden, en 2011.

>> Littérature, racisme, Trump... Les six séquences à retenir de l'interview de Barack Obama sur France 2

Au cours de cette interview, également disponible en version française, Barack Obama évoque la politique américaine actuelle dans un pays "divisé". "Cela ne date pas de Donald Trump, mais cela a certainement été accéléré par sa présidence", estime-t-il. L'ancien président se confie également sur son rapport à la littérature, en évoquant la romancière et prix Nobel de littérature, Toni Morrison, qui l'a "aidé à apprendre à écrire".

Enfin, Barack Obama livre quelques anecdotes, comme ses impressions sur ses anciens homologues, dont Nicolas Sarkozy. "Nicolas, c'est quelqu'un qui est constamment en mouvement, qui parlait constamment, qui aimait qu'on fasse attention à lui. Cette énergie et ce charme, associés à Angela Merkel, qui était une personne beaucoup plus sobre, réfléchie, ont fini par former une bonne combinaison", s'amuse-t-il.