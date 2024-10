"Il y a précisément 12 semaines ici même, un assassin de sang-froid a tenté de me faire taire" : Donald Trump de retour à Butler

Il y a près de trois mois, Donald Trump était victime d'un attentat lors d'un meeting de sa campagne présidentielle à Butler, en Pennsylvanie. L'image du candidat républicain, l'oreille ensanglantée et le poing levé, avait la une des médias du monde entier. Trump avait dit qu'il reviendrait à Butler : il a tenu sa promesse samedi 5 octobre, en y organisant un nouveau meeting.

Le 13 juillet dernier, "nous avons tous pris une balle pour l’Amérique. Mais grâce à la providence et grâce à Dieu, le méchant qui a tenté de m’assassiner n’y est pas parvenu", lance Donald Trump, près d’un mois après la tentative d’assassinat qui l’y avait visé. À ses côtés cette fois, son colistier JD Vance, et son plus célèbre soutien, l’homme le plus riche du monde, Elon Musk.

à lire aussi Présidentielle américaine : Melania Trump défend fermement l'avortement dans ses mémoires

Cette fois, l’ex-président était protégé par des vitres pare-balles pour un meeting d’abord consacré aux évènements de Butler. "Il y a précisément 12 semaines ici même, un assassin de sang-froid a tenté de me faire taire, moi et le plus grand mouvement de l’histoire de notre pays, Make America great again. Ce monstre vicieux a déchaîné le mal pur avec son fusil sniper et il était proche d’y parvenir", rappelle le candidat républicain. Donald Trump rend hommage au Secret Service et à l’unique victime du tireur de Butler. Il remet aussi brièvement son costume de candidat raisonnable en appelant à l’unité. "À tous les Américains, républicains, démocrates, indépendants… Peu importe ! Notre mouvement vous appartient, il appartient à notre pays", lance-t-il.

I will be there to support! https://t.co/nokR0g3dn1 — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2024

Mais le naturel revient toujours au galop chez le candidat républicain. Et Donald Trump se remet rapidement à attaquer sans filtre son opposante Kamala Harris. "Voilà les faits : mon adversaire, Kamala Harris, est la candidate la plus incompétente et la plus à gauche à avoir jamais été investie. Elle est bien plus à gauche que le fou Bernie Sanders", attaque-t-il. Il promet aussi l’apocalypse s’il venait à perdre l’élection du 5 novembre.

Le soutien d'Elon Musk

Un message repris par Elon Musk, arrivé sur scène les bras levés et casquette MAGA [Make America great again] sur la tête. "C’est la plus importante élection de notre vie, assure-t-il. L’autre camp veut vous prendre votre liberté d’expression, votre droit à porter une arme. Le président Trump doit gagner pour préserver la démocratie en Amérique".

This is the most important election of your LIFE!!



And there are only 2 days left to register to vote in Arizona & Georgia before it’s too late!



Make sure everyone you know & everyone you meet has registered to vote. The fate of our civilization is at stake. https://t.co/Ysh0sYknpx — Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2024

"La plus grande élection de l’histoire de notre pays", confirme Donald Trump, peut-être même "de tous les temps". Et nous allons l’emporter, promet-il à ses supporters.