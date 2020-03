États-Unis : un "Super Tuesday" décisif pour les candidats démocrates à la présidentielle

Mardi 3 mars, 14 États américains et deux territoires associés vont voter. Ces États vont désigner 1 357 délégués alors que la majorité absolue pour obtenir l'investiture est de 1 991 délégués. Ce "Super Tuesday" est donc crucial pour les candidats démocrates. Trois États sont très convoités : la Californie avec ses 415 délégués, le Texas et ses 228 délégués et la Caroline du Nord (110 délégués).

Le vote afro et latino scruté

Des États du sud des États-Unis comme l'Alabama, l'Arkansas ou le Tennessee participent aussi. Le vote des Afro-Américains est clef, tout comme celui des Hispaniques, qui composent 25% de la population des 14 États concernés par le "Super Tuesday". Les résultats seront connus mercredi matin. Depuis 1984, seul un candidat a remporté le "Super Tuesday" sans pour autant gagnéerl'investiture démocrate, le sénateur Gary Hart. Le phénomène est similaire chez les républicains.

