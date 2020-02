États-Unis : nouvelle séquence des primaires démocrates dans le New Hampshire

Il est arrivé premier, d'une courte tête, dans l'Iowa (États-Unis), lors de la primaire : Pete Buttigieg, 38 ans, compte bien renouveler l'exploit dans le New Hampshire. "Imaginez, bientôt ce sera la première fois que le soleil se lève sur les lacs et les montagnes du New Hampshire et que Donald Trump ne sera plus le président des États-Unis", lance-t-il lors d'un meeting.

Coude à coude

Arrivé deuxième au coude à coude dans l'Iowa, Bernie Sanders, 78 ans, espère transformer l'essai. Il est en tête dans les sondages dans cet État. "Avec votre aide, nous sommes prêts non seulement à vaincre Trump, mais à créer une économie et un gouvernement pour nous tous", déclare celui qui est aussi sénateur du Vermont. Au niveau national, pour la première fois, Bernie Sanders devance Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama et qui était jusque-là le grand favori des primaires.

Le JT

Les autres sujets du JT