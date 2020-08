Etats-Unis : Michelle Obama s'en prend à Donald Trump

C'est un discours emprunt de gravité qu'a délivré, lundi 17 août, Michelle Obama. Vingt minutes pour dire, selon elle, toute l'urgence qu'il y a à changer de président. Elle a d'ailleurs imploré les Américains à voter comme si leur vie en dépendait. Sa critique envers Donald Trump a été virulente, assurant qu'il "n'est pas le bon président pour le pays" ou encore qu'il est "dépassé, incapable d'être à la hauteur du moment", détaille Agnès Vahramian, correspondante de France Télévisions aux États-Unis, dans le journal de 23 heures de franceinfo, mardi 18 août.

Le pays dans la division et le chaos

L'ex-Première dame s'est surtout montrée très empathique. Sur la pandémie, elle a déploré que le pays soit dans la division et le chaos. Michelle Obama a également insisté sur les valeurs morales et sur la question raciale. Elle a expliqué qu'il fallait "s'élever quand on nous tire vers le bas". À son cou, elle portait un collier avec les quatre lettres V, O, T et E : "Vote", c'était bien là son message principal, conclut la journaliste.

