Livre, documentaire et maintenant podcast : depuis qu’elle a quitté la Maison Blanche, Michelle Obama est sur tous les fronts

La popularité de l'ancienne First Lady ne cesse de grandir depuis la fin des mandats présidentiels de son mari. Après une société de production, un livre et un documentaire, elle va sortir son propre podcast le 29 juillet.

Le couple Obama a quitté la Maison Blanche en 2016 mais il continue de fasciner le grand public. La preuve : depuis son retour à la vie civile, Michelle Obama enchaîne les productions culturelles qui rencontrent un véritable succès. Livre, documentaire et bientôt un podcast, l'ancienne First Lady des États-Unis booste sa popularité au maximum en se confiant - un peu mais pas trop - sur sa vie privée. Véritable figure de l’empowerment féminin, Michelle Obama suivie par un public fidèle, a parfois des allures de pop star. Tour d'horizon de ses différents projets.

Une autobiographie : "Devenir"

Le 13 novembre 2018, Michelle Obama sort Devenir aux éditions Fayard, une autobiographie de 520 pages. Traduit dans 24 langues, elle est divisée en trois parties : "Devenir moi", "Devenir nous" et "Devenir plus". L'ex-First Lady y raconte sa jeunesse dans une famille afro-américaine de classe moyenne dans les quartiers sud de Chicago. Elle revient sur des anecdotes marquantes comme le jour où sa conseillère d’orientation lui affirme qu’elle n’entrera jamais à l'université de Princeton, ce qu’elle fait quelques années plus tard. Au-delà de sa famille et la maladie de son père (décédé en 1991 de la sclérose en plaques), Michelle Obama écrit sur sa rencontre avec Barack, la naissance de leurs filles, la campagne présidentielle et leur arrivée à la Maison Blanche.

Writing BECOMING has been a deeply personal experience. I talk about my roots and how a girl from the South Side found her voice. I hope my journey inspires readers to find the courage to become whoever they aspire to be. I can't wait to share my story. https://t.co/d7DxEG85NK — Michelle Obama (@MichelleObama) February 25, 2018

L’ex-Première Dame n’hésite pas à aborder des problématiques touchant de nombreuses femmes, comme sa difficulté à tomber enceinte ou à jongler entre sa vie professionnelle et familiale. Seulement quatre mois après sa parution, plus de 10 millions d’exemplaires de Devenir ont déjà été vendus : un véritable hit. La version audio de l'ouvrage obtient même un Grammy Awards en 2020. La maison d’édition Penguin Random House savoure ce succès. En 2017, le couple Obama avait signé un contrat de 65 millions de dollars avec cet éditeur pour la publication de deux mémoires (un chacun). Reste à voir si Barack fera aussi bien que Michelle.

Une société de production : Higher Ground

En 2018, le couple Obama crée leur société de production Higher Ground, et lie un partenariat avec la plateforme américaine Netflix. Le géant du streaming annonce cet accord dans un tweet, le 21 mai 2018 : "Le président Barack Obama et Michelle Obama ont accepté un contrat sur plusieurs années pour produire des films et des séries pour Netflix." Au programme : des séries de fiction et non fiction, des documentaires, des séries-documentaires et même des long-métrages. "Barack et moi-même sommes convaincus que les histoires ont le pouvoir de nous inspirer, de nous pousser à appréhender le monde qui nous entoure différemment et de nous aider à nous ouvrir aux autres", ajoute Michelle Obama dans un communiqué.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix (@netflix) May 21, 2018

Ce partenariat est l’occasion pour les Obama de faire de la politique autrement et de promouvoir les idéaux pour lesquels ils se sont engagés depuis la fin de la présidence - les questions de race, de démocratie ou de droits civiques. En 2019, Higher Ground achète les droits d’un documentaire sur le quotidien d’une usine américaine rachetée par la Chine. American Factory obtiendra un Oscar en 2020. Les prochaines productions Obama auront-elles autant de succès ? Plusieurs programmes sont en cours de développement, notamment un film sur la vie de l'abolitionniste afro-américain Frederick Douglass ou une série pour les enfants Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents ("Écoute tes légumes et mange tes parents").

Netflix

Un documentaire Netflix : "Devenir"

Après la sortie de ses mémoires, Michelle Obama se lance dans une énorme tournée de promotion : dix villes aux États-Unis et quelques capitales européennes, comme Londres ou Paris, le 16 avril 2019 devant près de 20 000 personnes. Les prix des billets flambent : au centre Barclays de Brooklyn (New York), il faut débourser 3000 dollars pour être au premier rang. Lors de ses conférences, Michelle Obama se fait interviewer par des invités de marque comme les animateurs Oprah Winfrey et Conan O’Brien, l’actrice Reese Witherspoon ou l’écrivaine Chimanda Ngozi Adichie.

Netflix France

Le documentaire Netflix Devenir, disponible depuis le 6 mai et produit par Higher Ground, suit Michelle Obama pendant cette tournée. Séances de maquillage, essayages, entrée dans des salles combles…la réalisatrice Nadia Hallfgren nous donne à voir une Michelle Obama au plus haut de sa popularité. Le documentaire se veut une extension du livre Devenir. Il ne manque pas de moments inspirants, comme ces rencontres organisées avec de jeunes étudiantes issues de minorité où Michelle Obama distille sa sagesse et ses conseils. Pour ceux qui ont déjà lu son autobiographie, ce documentaire, un peu trop lisse, n’est pas indispensable. En clair, un bon film de communication qui montre l'habileté de l’ancienne Première Dame.

Un podcast : "The Michelle Obama podcast"

Après Netflix, Michelle Obama s'associe à une autre plateforme, Spotify, pour la diffusion de The Michelle Obama Podcast. Pour le premier épisode, disponible le 29 juillet, elle discutera avec son mari, Barack Obama, de la pandémie et du mouvement de protestation né après la mort de George Floyd, d'après Variety. Dans cette émission conversationnelle, l’ancienne First Lady reçoit des célébrités tels l’animateur Conan O’Brian, la journaliste Michele Norris, l’avocate et ancienne conseillère des Obama, Valérie Jarrett, mais aussi sa mère et son frère Craig Robinson.

I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr — Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020

"J’ai l’espoir qu’avec cette série de podcasts, nous puissions explorer ensemble des thèmes ayant du sens, et apporter un éclairage sur une bonne partie des questions que nous nous posons dans nos vies. Avant tout, j’espère que ce podcast aidera les auditeurs à s’ouvrir à de nouvelles – et difficiles – conversations avec leurs proches. Ainsi nous pourrons faire preuve de plus d’empathie et de compassion envers les autres", explique Michelle Obama dans un communiqué de presse. Les relations fraternelles, le mariage, la santé des femmes… sont quelques uns des thèmes abordés dans The Michelle Obama Podcast. Des sujets qui "nous touchent tous", peu importe l’actualité, que cela soit "une pandémie globale ou une confrontation nationale à la question de la race", ajoute Michelle Obama. Rendez-vous le 29 juillet pour juger du résultat.