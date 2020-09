"L'état profond" ou "Deep State" est l'expression favorite de Donald Trump. Elle désigne ceux qui l'empêcherait de gouvernement. Il s'agirait d'un état dans l'état qui détiendrait le vrai pouvoir de décision. L'expression "état profond" apparaît dans les années 1990 en Turquie, puis en Italie, pour parler de collusion entre politiques, polices et mafias. On retrouve cette expression après l'élection de Donald Trump : la chaîne Fox News et le site Breitbart l'emploient pour soutenir le président, visé par une procédure de destitution.





Une signature des " complotistes" pour désigner des organes d'influence



"L'état profond" devient alors une signature des complotistes pour désigner toute forme d'organe d'influence : médias, lobbies ou renseignements aux mains des milliardaires et grandes familles de la politique américaine. Les "complotistes" affirment que leur but est de protéger un vaste réseau de pédo-criminalité. Emmanuel Macron est le premier président français à utiliser ce terme. À l'été 2019, devant les ambassadeurs français, il déclare : "Comme diraient certains théoriciens étrangers, nous avons nous aussi un état profond", pour parler des résistances à sa volonté de rapprochement avec la Russie. Sous couvert d'anticonformisme et d'anti-politiquement correct, ce mot-valise est en train de s'infiltrer dans le langage commun français.