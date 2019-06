VIDEO. Slogan, promesses... Donald Trump lance sa campagne pour la présidentielle de 2020 avec un air de déjà-vu

Quatre ans de plus ? Donald Trump a annoncé officiellement, mardi 18 juin, sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2020. Il espère évidemment obtenir un second mandat à la Maison Blanche, comme son prédécesseur Barack Obama. L'actuel président des Etats-Unis avait choisi Orlando et la Floride pour dévoiler ses intentions, qui ne faisaient guère de doute puisqu'il avait déposé des documents auprès de la Commission électorale fédérale pour sa campagne de réélection le 20 janvier 2017, jour de son investiture, relève le New York Times (en anglais).

"Keep America Great"

En 2015, alors candidat à la primaire républicaine, le milliardaire scandait qu'il voulait "rendre sa grandeur à l'Amérique". Quatre ans plus tard, il entend désormais la "préserver". Son slogan sera donc : "Keep America Great", en référence à son célèbre "Make America Great Again". Pour séduire les électeurs, Donald Trump mise sur ce qui a fait son succès, et notamment sa promesse de construire un mur à la frontière avec le Mexique pour stopper l'immigration illégale. "Personne ne construit des murs aussi bien que moi, croyez-moi – je le construirai et il ne coûtera pas cher", lançait-il il y a quatre ans. Un refrain qu'il a ressorti en Floride en promettant d'aller "vite", même si le projet est au point mort, comme le rappelle L'Express.