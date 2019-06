"Quatre ans de plus !" : Donald Trump lance officiellement la campagne pour sa réélection en 2020

"Je lance officiellement ma campagne pour un deuxième mandat", a déclaré le président américain devant les quelque 20 000 supporteurs réunis en Floride.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Sous les cris d'une foule enthousiaste, Donald Trump a lancé mardi 18 juin en Floride sa campagne 2020. "Je lance officiellement ma campagne pour un deuxième mandat", a déclaré le républicain devant les quelque 20 000 supporteurs rassemblés à Orlando, promettant de "Garder la grandeur de l'Amérique" (Keep America Great), en référence à son précédent slogan.

Très à l'aise au pupitre, fidèle à son style provocateur, le président américain, en quête d'un second mandat après sa victoire-surprise de 2016, a rapidement enflammé la salle. Faisant huer tour-à-tour les médias "Fake News", Hillary Clinton, Barack Obama, ou encore l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, il a accusé ses adversaires politiques de vouloir "détruire le pays tel que nous le connaissons". "Quatre ans de plus ! Quatre ans de plus !", reprenaient régulièrement ses soutiens dans la salle, rythmant un discours à la tonalité très agressive.

Un sondage le donne perdant en Floride

L'impétueux président américain, en position très délicate dans les sondages, sait qu'il devra s'imposer en Floride s'il veut se maintenir huit ans au pouvoir comme ses trois prédécesseurs, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton. Mais un sondage de l'université Quinnipiac, publié mardi notamment par CNN (lien en anglais), le donne perdant dans le "Sunshine State" face à plusieurs démocrates engagés dans la primaire. Si Joe Biden par exemple était le candidat du parti démocrate, il l'emporterait dans cet Etat clé avec 50% des voix contre 41% pour Donald Trump.