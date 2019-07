VIDEO. "'Fille de' n'est pas une qualification professionnelle" : la présence d'Ivanka Trump au G20 épinglée par les démocrates américains

La séquence dure à peine moins de 20 secondes, mais elle est très commentée outre-Atlantique. Dans une vidéo publiée samedi 29 juin lors du G20 organisé à Osaka (Japon) par le compte Instagram de l'Elysée, Ivanka Trump semble tenter, en vain, d'intervenir dans une conversation entre plusieurs dirigeants du monde. De quoi provoquer la colère de plusieurs responsables démocrates américains, qui en ont profité pour remettre en question le statut de la fille du président américain. Ivanka Trump occupe officiellement le rôle de conseillère à la Maison Blanche.

La vidéo, isolée et republiée plusieurs dizaines de milliers de fois sur Twitter, montre Ivanka Trump lors d'un échange informel avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la Première ministre britannique Theresa May, le président français Emmanuel Macron et la présidente du FMI Christine Lagarde.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head). The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ

Le son n'est pas très clair, mais la conversation semble tourner autour de la question des droits des femmes, que la conseillère présidentielle avait évoquée lors du sommet. On y distingue Emmanuel Macron évoquer la "justice sociale", avant d'être interrompu par la conseillère de Donald Trump.

"Bien que personne ne semble dire quoi que ce soit d'important, certains visages semblent indiquer clairement que la contribution de la 'Première fille' n'est pas vraiment la bienvenue", commente le magazine américain Slate. "De plus, leur langage corporel en dit long, car aucun des leaders mondiaux ne semble faire d'efforts pour qu'[Ivanka Trump] se sente incluse dans leur cercle".

Sur Twitter, de nombreux internautes ont été moins délicats. "Impayable ce regard de Christine Lagarde quand Ivanka Trump tente de se mêler à une conversation entre adultes", écrit un journaliste de la presse québécoise, quand le présentateur britannique Mehdi Hasan a jugé la scène "douloureuse à regarder".

Plusieurs élus démocrates ont profité de cette polémique pour remettre en question le statut de conseillère à la Maison Blanche dont bénéficie la fille de Donald Trump. "C'est peut-être choquant pour certains, mais être 'fille de' n'est pas une qualification professionnelle", a grincé Alexandria Ocasio-Cortez, figure de la gauche du parti au Congrès.

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9