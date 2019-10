Ulcéré par la procédure de destitution lancée à son encontre, Donald Trump dénonce un "coup d'Etat"

Un niveau de colère rarement atteint, même selon les standards habituels du président américain. Donald Trump, menacé par une procédure de destitution pour avoir demandé l'aide d'un gouvernement étranger dans la campagne présidentielle, a dénoncé mardi 1er octobre soir un "coup d'Etat" mené contre lui.

"J'en arrive à la conclusion que ce qui est en train de se passer n'est pas un impeachment, c'est un COUP D'ETAT, visant à prendre le pouvoir du peuple, son vote, ses libertés, son deuxième amendement (de la Constitution), sa religion, son armée, son mur à la frontière, et les droits qui lui ont été donnés par Dieu en tant que citoyen des Etats-Unis d'Amérique !", a-t-il tempêté sur Twitter.

....People, their VOTE, their Freedoms, their Second Amendment, Religion, Military, Border Wall, and their God-given rights as a Citizen of The United States of America!