Affaire ukrainienne : Donald Trump dit vouloir rencontrer son "accusateur" et dénonce un "espionnage"

"Comme tout Américain, je mérite de rencontrer mon accusateur." Dans une série de messages véhéments publiés comme à son habitude sur son compte Twitter, Donald Trump a déclaré dimanche 29 septembre vouloir rencontrer le membre du renseignement américain qui a signalé à sa hiérarchie l'entretien téléphonique polémique que le président a eu avec son homologue ukrainien le 25 juillet dernier.

Au cours de cet échange, le locataire de la Maison Blanche a demandé au président ukrainien d'ouvrir une enquête sur son opposant démocrate Joe Biden et son fils pour des soupçons de corruption. La révélation de cet échange par la presse a motivé l'ouverture par les démocrates d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump.

"Je mérite de rencontrer mon accusateur, surtout quand cet accusateur, ce soi-disant 'lanceur d'alerte', a rapporté une conversation parfaite avec un dirigeant étranger d'une manière totalement inexacte et frauduleuse", a tempêté le président américain, avant de mettre en cause "la personne qui a illégalement donné ces informations, largement incorrectes, à ce 'lanceur d'alerte'".

Cette personne était-elle en train d'ESPIONNER le président des USA ? Lourdes conséquences !Donald Trumpsur Twitter

Donald Trump s'en est également pris au président démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, qui avait annoncé plus tôt dans la journée son souhait d'accéder aux retranscriptions téléphoniques d'autres entretiens de Donald Trump avec ses homologues étrangers, dont Vladimir Poutine.

Une requête destinée à déterminer si le président républicain "a nui à la sécurité nationale au profit de sa campagne électorale". "Je veux qu'[Adam Schiff] soit interrogé au plus haut niveau pour fraude et trahison", a tonné le président américain.

