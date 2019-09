Ce qu'il faut savoir sur les soupçons de collusion avec l'Ukraine, à l'origine de la procédure de destitution qui vise Donald Trump

Les démocrates de la Chambre des représentants ont initié, mardi 24 septembre, une enquête en vue d'une destitution de Donald Trump. Nancy Pelosi, cheffe de file de ces parlementaires, a estimé dans son discours que le président américain avait "violé la Constitution" en usant de ses pouvoirs officiels pour nuire à Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2020.

The times have found us. The actions taken to date by the President have seriously violated the Constitution. It is for this reason that the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry. pic.twitter.com/cHq7zgKJ1g