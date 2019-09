La Maison Blanche révèle que Donald Trump a bien demandé au président ukrainien d'enquêter sur Joe Biden

Le président des Etats-Unis est visé par une procédure d'impeachment à cause de cette demande faite à son homologue ukrainien.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

La Maison Blanche joue carte sur table. La transcription de l'appel polémique entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien a été rendue publique, mercredi 25 septembre. Ce texte confirme que Trump a bien demandé à Volodymyr Zelensky d'enquêter sur Joe Biden, l'un de ses rivaux possibles pour la présidentielle de 2020. Cette affaire a déjà entraîné l'ouverture d'une procédure de destitution du président américain.

"On parle beaucoup du fils de Biden, du fait que Biden a arrêté la procédure, et beaucoup de gens veulent savoir, ce serait donc formidable si vous pouviez faire quelque chose avec le procureur général", a déclaré le président américain selon ce résumé. "Biden s'est vanté d'avoir arrêté l'accusation, alors si vous pouviez vous renseigner (...) Tout ça me semble horrible", a-t-il ajouté.

Donald Trump propose à cette occasion à son homologue ukrainien de travailler en coopération avec son avocat Rudy Giuliani et avec le ministre américain de la Justice Bill Barr.