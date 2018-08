Turquie / États-Unis : la guerre commerciale

Moins d'une semaine après les sanctions américaines prononcées contre la Turquie, Recep Tayyip Erdogan réplique et annonce dans un discours : "Nous allons boycotter les produits électroniques américains" . Il appelle explicitement au boycott des produits Apple. Par décret, il augmente les tarifs douaniers sur de nombreux produits comme sur les voitures américaines ou encore sur le whisky. Ces mesures auront des conséquences immédiates sur l'économie turque. "Une augmentation de 20 ou 30 % des boissons nous empêchera de les mettre au menu", témoigne un gérant de bar.

Une guerre commerciale sur fond de crise diplomatique

La guerre commerciale entre la Turquie et les États-Unis ne fait que commencer. L'annonce turque est une riposte à la déclaration de Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turc. Une annonce qui avait fait chuter la livre turque de manière spectaculaire. Cette guerre commerciale se joue sur fond de crise diplomatique. D'un côté, les États-Unis exigent la libération d'un pasteur retenu depuis plus d'un an, tandis que les autorités turques souhaitent l'extradition du principal opposant au président, le prédicateur Fethullah Gülen.

