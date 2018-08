Le président turc Erdogan accuse les Etats-Unis de vouloir frapper la Turquie "dans le dos"

La Turquie et les Etats-Unis, deux alliés au sein de l'Otan, traversent une crise diplomatique liée notamment à l'arrestation par Ankara d'un pasteur américain, accusé d'"espionnage" et de "terrorisme".

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui impute à un "complot" américain la chute brutale de la livre turque, a accusé lundi 13 août les Etats-Unis de chercher à frapper la Turquie "dans le dos". "D'un côté, vous êtes avec nous dans l'Otan et, de l'autre, vous cherchez à frapper votre partenaire stratégique dans le dos. Une telle chose est-elle acceptable ?", a déclaré le président Erdogan lors d'un discours à Ankara."D'un côté, vous dites être notre partenaire stratégique et, de l'autre, vous nous tirez dans les pieds."

La Turquie et les Etats-Unis, deux alliés au sein de l'Otan, traversent une crise diplomatique liée notamment à l'arrestation par Ankara d'un pasteur américain, Andrew Brunson, accusé d'"espionnage" et de "terrorisme". Exigeant sa libération, les Etats-Unis ont imposé début août des sanctions inédites contre deux ministres turcs. Ces tensions ont accéléré la chute de la livre turque dont la valeur a fondu de plus de 40% depuis le début de l'année.

Vendredi, la crise diplomatique a franchi un palier supplémentaire lorsque le président américain Donald Trump a annoncé qu'il donnait son accord pour le doublement des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium turcs, envoyant la livre turque par le fond.