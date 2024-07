Tentative d'assassinat contre Donald Trump : les "images extrêmement fortes" vont "profiter" à l'ex-président américain, analyse un spécialiste

"L'heure est à la concorde", constate dimanche 14 juillet sur franceinfo Olivier Piton, avocat français vivant aux États-Unis et ancien député suppléant des Français d'Amérique du nord, après la tentative d'assassinat contre Donald Trump qui a fait un mort parmi les spectateurs. L'ex-président américain et candidat en lice pour la Maison Blanche, visé par des tirs lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, est blessé à l'oreille mais va bien. Après avoir levé le poing en l'air, il a été évacué le visage ensanglanté par les agents du Secret Service.

"L'heure est à l'hommage rendu aux forces de l'ordre, aux hommes et aux femmes qui se sont précipités sur Donald Trump pour le protéger", poursuit Olivier Piton. Selon lui, "il y a une forme d'empathie, de concorde, d'appel à l'unité et à l'apaisement qui se met en place", de Joe Biden à Donald Trump, en passant par Barack Obama ou Bill Clinton, "chacun condamne l'attentat et met en avant les termes de concorde, d'unité et d'arrêt de la violence", chose inédite dans ce pays "extrêmement clivé".

"Trump va bénéficier d'un élan de solidarité"

Cette séquence "iconique" et "ces images extrêmement fortes qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux" vont "lui profiter" dans le contexte de l'élection présidentielle américaine, prédit le spécialiste, auteur de plusieurs ouvrages sur la politique américaine. Donald Trump doit donner un discours, jeudi, lors de la convention républicaine à Milwaukee, un discours qui sera "d'autant plus attendu que ce sera le premier depuis l'attentat".

"Incontestablement, Donald Trump va bénéficier d'un élan de solidarité. Ça ne veut pas dire qu'on partage ses idées mais que vis-à-vis de l'homme, de l'être humain, on va avoir de la compassion et de l'empathie", analyse Olivier Piton.

"Les démocrates vont devoir "réviser leur stratégie politique, face au contraste des images entre Donald Trump qui, à l'adrénaline, se redresse et lève le poing et de l'autre côté Joe Biden, montant toujours aussi péniblement les marches pour pouvoir être en haut de son avion". Olivier Piton à franceinfo

"On est dans une espèce de bulle à part, hors du temps, ou pendant un moment, pendant quelques jours, la société américaine va se retrouver et tenter de s'apaiser. Les tensions, les clivages vont s'édulcorer", estime l'avocat. Mais "le temps des polémiques va évidemment venir", prévient Olivier Piton. L'enquête du FBI devra en effet tenter de comprendre comment "un tireur a pu se retrouver à une centaine de mètres et tirer sur un ex-président des États-Unis".