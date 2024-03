Super Tuesday : « Le suspens est très relatif », selon le journaliste Piotr Smolar

Le Super Tuesday, journée électorale qui voit 15 États américains voter aux primaires, devrait confirmer l'issue inévitable de l’élection présidentielle américaine : un duel Trump-Biden en novembre.

Cette année, le "Super Tuesday" risque d’être dépourvu de suspens. Selon toute vraisemblance, Donald Trump et Joe Biden devraient sortir vainqueurs de la journée la plus importante des primaires américaines. "On s’attend tous à ce que Joe Biden et Donald Trump obtiennent l’investiture même si elle ne sera pas définitive d’un point de vue mathématique. Les experts estiment qu’il faudra attendre autour de la mi-mars pour que les deux candidats arrivent aux nombres de délégués nécessaires pour l’investiture pour les conventions", explique Piotr Smolar, correspondant aux États-Unis pour Le Monde.

15 États appelés à voter

Cette étape décisive dans la sélection des candidats pour l’élection présidentielle pourrait faire de Donald Trump le champion incontesté des républicains et enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley. Des millions d’Américains sont appelés aux urnes pour désigner leurs prétendants démocrate et républicain à l’élection de novembre. Du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l’Alaska à l’Alabama, 15 États et un territoire organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle de novembre.