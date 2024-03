Présidentielle américaine 2024 : parmi les soutiens de Donald Trump, des complotistes

Les journalistes de la cellule vrai ou faux de franceinfo ont rencontré l'un des soutiens de Donald Trump, qui estime que celui-ci s'est fait "voler l'élection" en 2020.

Vic Mellor, millionnaire et ancien marine est un soutien de Donald Trump. Il a construit un parc pour enfants, appeler "The Hollow" pour leur inculquer les valeurs de l'Amérique. Parmi celles-ci, le maniement des armes. Les équipes de vrai ou faux l'ont rencontré à Sarasota en Floride. "Tout est planifié", assure Vic Mellor, soutien de Donald Trump, propriétaire de "The Hollow". Selon lui, des élites souhaitent réduire le monde en esclavage. Il estime que le réchauffement climatique n'existe pas et qu'il a été créé pour manipuler les agriculteurs.

Des théories partagées par la mouvance QAnon

Il a fait partie des partisans de Donald Trump qui ont envahi le Capitole après les résultats de l'élection présidentielle de 2020 qui donnaient Joe Biden président et il pense que Donald Trump s'est fait voler son élection. "Il adhère à des fausses théories qu'on retrouve dans l'électorat de Donald Trump", indique Luc Brisson, journaliste à la cellule vrai faux de franceinfo, présent sur le plateau du 19/20 info, mardi 5 mars.

"Il y a tout un discours anti-élite (…) C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la mouvance QAnon, les QAnon, c'est une mouvance d'extrême droite, soutien de Donald Trump, qui partage régulièrement des théories du complot et une mouvance sur laquelle Donald Trump s'appuie", conclut Luc Brisson.