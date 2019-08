Sommet du G7 : une délégation iranienne s'invite à Biarritz

Son avion s'est posé sur le tarmac dimanche 25 août en début d'après-midi. Le ministre des affaires étrangères iranien est l'une des surprises du G7 de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Une visite annoncée par son porte-parole. "Monsieur Zarif est arrivé à Biarritz pour poursuivre les discussions récentes. Initiative prise par les présidents français et iranien. Au cours de cette visite, il n'y aura ni réunion ni négociation avec la délégation américaine."

Emmanuel Macron veut renouer le dialogue avec l'Iran

À son arrivée, Monsieur Zarif a rencontré Jean-Yves Le Drian, son homologue français. Mais Emmanuel Macron, qui a fait du dossier iranien une priorité, espère beaucoup plus. Il annonce avoir trouvé un consensus avec les autres chefs d'État présents à Biarritz pour renouer le dialogue avec l'Iran. Les tensions se sont accumulées depuis que les États-Unis sont sortis de l'accord sur le nucléaire il y a plus d'un an.

Le JT

Les autres sujets du JT