DIRECT. Sommet du G7 : la "marche des portraits" débute à Bayonne, les dirigeants en pleine séance de travail à Biarritz

: Effectivement @anonyme aquitain. La coordination des opposants au G7 avait déjà annoncé hier soir qu'elle renonçait à un rassemblement simultané sur sept places du Pays basque, disant craindre pour la "sécurité" des participants en raison "d’un dispositif policier surdimensionné". Ce matin, elle annonce que le "mur populaire" prévu en remplacement est également annulé.

: La télé et la radio indiquent ce matin que des manifestations anti-G7 ont été annulées ? Est-ce le cas ?

: La "marche des portraits" de plusieurs mouvements écologistes a débuté à Bayonne. Plusieurs d'entre eux ont dévoilé des portraits officiels d'Emmanuel Macron dérobés dans des bâtiments publics. Les participants, même ceux qui n'avaient pas de portrait, avaient tous pour consigne de venir avec des cadres emballés dans du papier pour brouiller les pistes.

: Ce matin, Donald Trump s'est dit "très proche" d'un accord commercial "majeur" avec le Japon. Il a aussi promis un accord, le "plus grand qu'il n'y a jamais eu", au Britannique Boris Johnson.

: Pendant ce temps, à Biarritz, les chefs d'Etat participent à leur première réunion de travail, sur l'économie et le commerce international, un thème épineux en pleine guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine notamment.









: Rappelons que le vol de portraits officiel du chef de l'Etat est puni par la loi. Six militants ont été jugés en mai pour le vol de l'un d'eux dans l'Ain. L'un d'eux a écopé d'une amende ferme de 250 euros, et les autres d'amendes de 500 euros avec sursis. D'autres ont depuis été relaxés.

: Mais qu'est-ce qu'une "marche des portraits" ? Depuis février, le mouvement Action non violente COP21, un des organisateurs, a lancé une campagne de vols de portraits d'Emmanuel Macron accrochés dans divers lieux publics. Ils revendiquent d'en avoir dérobé 127 au total, et veulent défiler avec ces portraits dans les rues de Bayonne. Ils expliquent leur action dans cet article.









: Le contre-G7 des militants se poursuit aujourd'hui. Plusieurs mouvements écologistes doivent se lancer, dans les minutes à venir, dans une "marche des portraits" dans Bayonne, pour dénoncer l'inaction du gouvernement en matière écologique. La manifestation doit être ponctuée d'une conférence de presse dressant le bilan de la politique gouvernementale.

: Le sommet du G7, et les chances de la France de peser dans les négociations, sont sans surprise à la une des journaux ce matin.











: Voici une photo des deux hommes ce matin. Vous pouvez également tester votre connaissance des anecdotes insolites et des déclarations étonnantes, et parfois très polémiques, des deux hommes dans notre quiz "Donald Trump ou Boris Johnson ?".







: Le programme diplomatique de la journée commence notamment par une rencontre entre Donald Trump et le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, leur première entrevue officielle depuis la nomination de ce dernier. Dans un article vendredi, je vous expliquais en quoi les deux hommes se ressemblent, mais pourquoi des négociations compliquées les attendent : après le Brexit, le Royaume-Uni aura grandement besoin d'un accord commercial avantageux avec les Etats-Unis.

: Les dirigeants sont déjà au travail à Biarritz ce matin. Donald Trump a livré un élément sur le menu des discussions lors du dîner informel d'hier soir : les participants ont eu "une discussion vive, mais vraiment une bonne discussion" au sujet de la Russie, exclue de ces sommets depuis 2014 et l'annexion de la Crimée. Mais le président américain "ne sait pas" si la Russie sera réintégrée.

: Débutons cette journée en rappelant les principales infos d'hier et ce matin :



• Les dirigeants invités du sommet à Biarritz entrent dans le vif du sujet aujourd'hui. Hier, lors du dîner informel, ils ont abordé la question de réintégrer la Russie dans le cercle des puissances invitées, sans arriver à une décision, affirme Donald Trump. Ce dernier rencontre ce matin pour la première fois le Britannique Boris Johnson, auquel il est souvent comparé.



Le contre-sommet des opposants au G7 se poursuit également. Ce matin, des écologistes prévoient une "marche des portraits" pour dénoncer l'inaction du gouvernement pour sauver le climat. Hier, 68 personnes ont été arrêtées, et 38 placées en garde à vue, sur la totalité de la journée, selon la préfecture.



Après un pic à un peu plus de 600 km de bouchons hier, ce dimanche devrait être moins chargé sur les routes de France, mais Bison futé le classe tout de même en orange dans le sens des retours.



• Des centaines de nouveaux incendies de forêts font rage à travers le Brésil, les plus dévastateurs en Amazonie de ces dernières années, et la pression internationale est montée d'un cran pour pousser le président brésilien, Jair Bolsonaro, à agir.