Royaume-Uni : l'attitude de Donald Trump choque les Britanniques

Pour son rendez-vous avec la reine Elizabeth II vendredi, Donald Trump est arrivé en retard. Une faute qui en a précédé bien d'autres et n'ont pas manqué de choquer les Britanniques, comme le rappelle depuis Londres la journaliste Laura Kalmus. "Rencontrer la reine, c'est aussi respecter à la lettre les protocoles et lorsque Donald Trump et sa femme Melania arrivent enfin, ils serrent la main de la reine. [Or] la Première dame aurait dû la saluer par une révérence", rappelle la journaliste.

"Comment osez-vous !"

Mais ce n'est pas tout. "Comble du faux pas, lors de l'inspection des gardes royaux, le président américain passe carrément devant la reine alors que la tradition voudrait qu'il marche toujours quelques pas derrière elle", raconte la journaliste. Et ces faux pas ne sont pas les seuls qui ont choqué les Britanniques. La presse elle aussi a dénoncé le comportement de Donald Trump, comme le montre la une du Daily Mirror. "On voit le président américain confortablement installé sur le fauteuil de Winston Churchill, comme s'il prenait possession des lieux. La presse britannique s'insurge : 'how dare you !', 'comment osez-vous', peut-on lire ici. Car si ces protocoles semblent un peu désuets, ils sont extrêmement importants pour les Britanniques", souligne Laura Kalmus.

