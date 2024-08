Reportage "Là tout de suite, je n'ai pas fait mon choix" : en Pennsylvanie, état clé de la présidentielle américaine, démocrates et républicains au coude à coude

Aux États-Unis, Kamala Harris est en bonne forme dans les sondages, face à Donald Trump - la promesse, sans doute, d’une élection serrée, à moins de trois mois de la présidentielle. Dans cette dernière ligne droite, les deux camps concentrent leurs forces sur les fameux "swing states", cette poignée d’États qui décideront de l’issue du scrutin. C’est le cas de la Pennsylvanie, remportée par Donald Trump en 2016 puis reprise par Joe Biden en 2020 et où les électeurs, plus qu’ailleurs, sont bien forcés de s’entendre et de vivre côte à côte.

Cette élection présidentielle, John un grand gaillard en pleins travaux y pense tous les jours. Il a voté Trump deux fois mais pourrait désormais changer de camp : "Là tout de suite, je n’ai pas fait mon choix mais je penche du côté démocrate. Je viens d’une famille catholique et nous avons des valeurs fortes. Qu’est-ce que ça dira au monde si on met un criminel condamné par la justice à la Maison Blanche ? C’est la plus haute fonction qui existe. Trump et tous ses problèmes cauchemardesques avec la loi. On se moquerait encore de nous."

"Espérons que les gens ne se laisseront pas berner"

Devant le porche adjacent, une pancarte "Trump / Vance". C’est Thomas qui s’esclaffe et jure qu’il fera changer son voisin de bord d’ici le 5 novembre : "Kamala Harris a choisi son colistier pour attirer des électeurs. Espérons que les gens ne se laisseront pas berner. Moi, j'aime que Trump soit au pouvoir, tout le monde a peur de lui, c’est bien d’avoir un leader qui assume. Non pas que je sois sexiste, mais il nous faut un homme. Trump va gagner, mais ici c’est toujours serré entre démocrates et républicains."

Dans cette banlieue pavillonnaire, démocrates et républicains indécis se côtoient : un millier de voix à peine y avaient offert la victoire à Biden en 2020. C’est le tour de Trump, assure Mike, un républicain, pur et dur : "Il va reprendre la Pennsylvanie d’une façon ou d’une autre. C’est l’État le plus important. Espérons juste qu’ils ne trichent pas comme en 2020 parce qu’on a besoin que l’Amérique soit de retour. Si on ne vote pas pour lui, ç’en est fini de l’Amérique."

"Beaucoup de gens n'apprécient plus Trump"

Un coup les bleus, un coup les rouges, Zeena, démocrate, perd un peu le fil, mais n’en veut à aucun de ses voisins : "Beaucoup de gens ont changé d’avis et n’apprécient plus Donald Trump. En même temps, on voit aussi beaucoup de pancartes Trump en Pennsylvanie. C’est comme ça, tout le monde a le droit de penser ce qu’il veut et je n’ai pas de problème avec mon voisin s’il a une opinion différente."

Et tous à Bethléem semblent avoir cette certitude : la présidentielle se jouera chez eux, en Pennsylvanie. En 2020, il avait fallu quatre jours pour que la victoire de Joe Biden y soit proclamée.