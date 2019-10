Qanon, le mouvement complotiste fan de Donald Trump

"C'est un mouvement vers le changement. Je le sens arriver. Certains l'appellent : Le Grand Réveil", déclare un jeune Américain. Les Qanon sont un mouvement complotiste proche de l'extrême droite américaine et partisan de Donald Trump.

Tout commence le 28 octobre 2017. Un dénommé Q poste d'étranges messages sous forme de questions qu'on appelle "drops". Exemple : "Croyez-vous qu'Hillary Clinton, Soros, Obama, etc, ont plus de pouvoir que Trump ? Fantaisie. Celui qui contrôle le bureau du président contrôle ce grand pays".

Q est-il un individu ? Un groupe ? Certains affirment qu'il s'agit d'un haut fonctionnaire de l'administration américaine. La lettre "Q" est utilisée pour tout ce qui est classifié secret défense aux États-Unis.

Des pédophiles sataniques contrôlent Hollywood

Surnommée Le Grand Réveil ou La Tempête, la théorie complotiste des Qanon a contaminé les réseaux sociaux. Pour les Qanon, il existerait un État profond et corrompu qui fomenterait un coup d'État contre Donald Trump. Au sein de cet État, il y aurait un réseau de pédophiles sataniques contrôlant Hollywood, la politique et les médias. Derrière tout ça, on aurait les libéraux : Clinton, Obama et le milliardaire Soros.



Donald Trump serait le sauveur de la patrie, celui qui ferait tomber ce réseau. Officiellement, l'administration Trump "condamne et dénonce tout groupe qui inciterait à la violence contre un autre individu". En réalité, le gouvernement se montre complaisant avec les Qanon. Ils se sont exportés au Québec et des pages Facebook Qanon font leur apparition en France dans les réseaux complotistes d'extrême droite.



Retrouvez les vidéos de Linh-Lan Dao sur sa chaîne YouTube