Procédure de destitution contre Donald Trump : pourquoi le témoignage de Gordon Sondland accable le président américain

Généreux donateur, diplomate et désormais personnage central dans l'enquête visant Donald Trump. Gordon Sondland a livré, mercredi 20 novembre, à la Chambre des représentants, un témoignage plus qu'embarrassant pour le président américain, menacé de destitution. Ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland est pourtant un fervent partisan du locataire de la Maison Blanche.

Mais cet acteur-clé de l'affaire ukrainienne s'est révélé particulièrement prolixe lors de son audition. Retransmise à la télévision, celle-ci était particulièrement attendue et a été jugée comme étant la plus accablante pour Donald Trump par les démocrates, dans leur enquête pour mettre en accusation le président des Etats-Unis. Franceinfo vous explique pourquoi.

C'était la grande question à laquelle il devait répondre : Donald Trump a-t-il oui ou non abusé de ses pouvoirs à des fins politiques personnelles, en conditionnant une aide militaire destinée à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête visant Hunter Biden, fils de Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de la présidentielle de 2020 ? La réponse de Gordon Sondland a été claire. "Je sais que des membres de cette commission ont fréquemment résumé ces sujets compliqués en une seule question : 'Y a-t-il eu un donnant-donnant ?' Comme le montrent les réunions et les appels reçus de la Maison Blanche, la réponse est oui", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a aussi reconnu avoir dit à des responsables ukrainiens que le dégel de l'aide militaire, suspendue par la présidence contre l'avis unanime de tous les diplomates, était conditionnée à l'ouverture de cette enquête, chère à Donald Trump.

