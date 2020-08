Présidentielle américaine : qui sont les électeurs de Donald Trump ?

Ils sont pompiers, restaurateurs et fermiers, et sont volontaires au Parti Républicain. En novembre, ils voteront une nouvelle fois pour Donald Trump. Qu’est-ce qui les motive ? Thomas Woody, chef de la caserne de pompiers de Gastonia, aime avant tout le style du président. "Il est rentre dedans, c’est ce dont le pays avait besoin", avance le dernier. Ces pompiers ont été en première ligne du Covid-19, et selon lui, Donald Trump n’aurait pas pu faire mieux : "Il a géré la crise comme il le pouvait, il n’y avait pas de manuel sur le Covid avec les étapes à suivre."

Mettre en avant le bilan économique d’avant le Covid

Gastonia est une ancienne ville industrielle du textile de Caroline du Nord. Elle a longtemps eu du mal à renaître. Pour le restaurateur Jim Moressa, Donald Trump a un excellent bilan économique : "On a augmenté notre chiffre d’affaires de 20% par an", affirme-t-il. Les électeurs de Donald Trump veulent aussi retenir le bilan économique d’avant le Covid. Ils sont tous unanimes sur un point, Donald Trump gagnerait à moins s’exprimer sur les réseaux sociaux.





