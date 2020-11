Présidentielle américaine : un changement de Constitution est-il possible ?

Après de très longues heures d'attente, Joe Biden a été élu président de la République américain. Est-ce que le système et le scrutin américain ne sont pas quelque peu archaïque ? La Constitution peut-elle être changée ? "Le processus de la Constitution américaine, j'irai jusqu'à dire qu'il est plus compliqué que le processus constitutionnel pour modifier la Constitution française. Il faut 60 %, dans les deux chambres d'abord, et ensuite il faut que ce soit ratifié par deux tiers de tous les États. Je ne sais pas si on imagine à quel point, constitutionnellement, c'est difficile", explique l'avocat Christophe Fabre.

Attachés à la Constitution

"Pour faire une comparaison franco-américaine, la France vit sous une Constitution qui date de 1958. Elle a été modifiée en 1958 et 24 fois. L'Américaine date de 1787, elle a été modifiée 27 fois simplement. Si on fait une comparaison sur l'échelle, c'est beaucoup moins fréquent", ajoute Christophe Fabre. "En outre, les Américains sont très attachés à ce qui a été écrit par les pères fondateurs et effectivement, ça pose des questions de cette discordance avec le vote populaire", explique l'avocat.