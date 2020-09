Présidentielle américaine : premier débat crucial entre Trump et Biden

C'est le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden, le match politique de notre temps pour beaucoup d'analystes. Mardi 29 septembre à Cleveland, aux États-Unis, il n'y aura pas de poignée de main et un public réduit à cause du coronavirus. Les 90 minutes de ce débat s'annoncent déjà très tendues. Par anticipation Donald Trump a ironisé sur la carrière de son adversaire. "Il est stupide. J'ai toujours su que Biden était un idiot. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. 47 ans en politique et moi seulement trois ans et demi", a affirmé le président américain lors d'un meeting.

Trump sera attendu sur son propre bilan

C'est pourtant bien Donald Trump qui sera attendu sur son propre bilan. On parle notamment de sa gestion du coronavirus avec 200 000 morts aux États-Unis. L'économie en berne, les tensions raciales et ses 750 dollars d'impôts sur le revenu devraient aussi être abordées. Joe Biden sera quant à lui attendu sur les affaires de son fils en Ukraine, non prouvées en l'état. La peur du socialisme et son âge de 77 ans devraient aussi être des sujets abordés au sujet du candidat démocrate. "Les Américains verront qui a la stature d'un vrai Président", assure Jill Biden, son épouse.

