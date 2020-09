Présidentielle américaine : cinq questions sur le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden

Dans la nuit de mardi à mercredi (heure française), les deux candidats à la Maison Blanche vont se faire face pour la première fois. Le coronavirus, la nomination d'une juge à la Cour suprême, et la situation fiscale de Donald Trump devraient notamment être évoqués.

Après des mois d'invectives, l'heure du face-à-face a sonné. Donald Trump et Joe Biden se retrouvent, mardi 29 septembre, pour un premier débat organisé à 35 jours d'une élection présidentielle américaine sous très haute tension. Si leur impact sur le scrutin reste souvent limité, ces rendez-vous sont des moments forts de la campagne électorale, depuis le premier tête-à-tête télévisé organisé il y a 60 ans, à Chicago, entre John F. Kennedy et Richard Nixon.

Franceinfo revient sur l'organisation de cette rencontre.

1 Où et dans quelles conditions est-il organisé ?

Les deux hommes débattront à Cleveland, dans l'Ohio, un Etat clé susceptible de basculer d'un côté ou de l'autre. Leur joute durera 90 minutes, et se déroulera dans les locaux de l'université Case Western Reserve. Covid-19 oblige, aucune poignée de main n'est prévue pour ce duel qui débutera à 21 heures (3 heures du matin, heure de France métropolitaine) devant un public restreint de 100 personnes.

2 Où regarder le débat en France ?

Si vous êtes insomniaques et passionnés de politique américaine, vous pourrez regarder et commenter ce débat en direct sur le site de franceinfo, avec un flux vidéo traduit en français. Depuis les Etats-Unis, nos journalistes Marie-Violette Bernard et Robin Prudent vous feront vivre les échanges en direct dans notre live, tandis que Raphaël Godet suivra le débat depuis un bar démocrate de Washington. Vous pouvez également regarder le duel à la télévision (canal 27 de la TNT). Pour ceux qui préfèrent dormir, vous retrouverez dès mercredi matin, à 7 heures, un résumé vidéo du débat.

3 Quels seront les sujets du débat ?

Le Covid-19, la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême, l'économie, les questions raciales, les bilans des deux candidats ainsi que "l'intégrité du scrutin" feront partie des sujets au menu. Après les révélations explosives du New York Times, le patrimoine de Donald Trump et sa situation fiscale devraient également figurer en bonne place dans les échanges qui pourraient être explosifs. Chaque candidat aura deux minutes pour répondre aux questions de l'animateur.

4 Qui animera les échanges ?

L'animateur du débat sera Chris Wallace, un journaliste de la chaîne conservatrice Fox News respecté par les deux camps. Agé de 72 ans, il est le fils du reporter de l'émission culte de CBS 60 Minutes Mike Wallace, reconnu pour la pugnacité de ses questions. Moins direct que son père face à ses interlocuteurs, Chris Wallace n'hésite cependant pas non plus à aller à la confrontation.

Il en a fait la démonstration face à Donald Trump en juillet, sur la chaîne d'information en continu (propriété de Rupert Murdoch) pourtant accusée de soutenir aveuglément le président républicain. Lors de cet entretien exclusif à la Maison Blanche, Trump avait assuré avoir "excellé" à un test cognitif selon lui très difficile. "Enfin, ce n'était pas le plus dur", avait répondu le journaliste, notant qu'il fallait notamment identifier un dessin représentant un éléphant. Il avait aussi contredit le président sur les taux de mortalité de la pandémie de Covid-19, en disant "Ce n'est pas vrai, Monsieur".

Donald Trump, lui, souffle le chaud et le froid avec le journaliste, qu'il n'hésite pas à critiquer sur Twitter, estimant qu'il "ne sera jamais [comme] son père". Interrogé jeudi sur Fox Radio, le milliardaire républicain a dit craindre que Chris Wallace soit "contrôlé par la gauche radicale" lors du débat. "Chris est bon, mais je parie qu'il ne posera pas de questions difficiles à Joe Biden. Il me posera les questions qui fâchent et ça sera injuste, ça ne fait aucun doute", a-t-il avancé.

Chris Wallace avait déjà dirigé un débat de la campagne présidentielle de 2016 entre Donald Trump et la candidate démocrate Hillary Clinton, une première pour un journaliste de Fox News. Il s'était alors attiré les louanges des deux camps pour sa prestation. "Mon travail est d'être le plus invisible possible", a déclaré l'intéressé sur Fox News à quelques heures du débat.

5 Quand auront lieu les débats suivants ?

Les deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre, respectivement à Miami, en Floride, et à Nashville, dans le Tennessee. Par ailleurs, le vice-président, Mike Pence, affrontera la colistière de Joe Biden, la sénatrice et ex-procureure Kamala Harris, le 7 octobre à Salt Lake City, dans l'Utah.