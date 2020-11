Présidentielle américaine : "On entre dans cette phase que tout le monde craignait, un résultat contesté", analyse un expert

Les États-Unis ont entamé le long décompte des voix pour déterminer qui sera président pour les quatre prochaines années. L'élection présidentielle se joue entre le président républicain sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. "Pour Joe Biden, la déclaration c'est 'patience' et je pense que c'est en effet ce qu'il faut répéter à présent. Pour Donald Trump, le tweet a été plutôt incendiaire en disant qu'il y avait un 'vol'", a analysé Martin Quencez, directeur adjoint du think tank German Marshall Fund, sur franceinfo mercredi 4 novembre.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!