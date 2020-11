Election américaine : les oppositions entre Donald Trump et Joe Biden sur l'économie

Quelle place pour l’économie dans l’élection présidentielle américaine ? Donald Trump a longtemps pensé pouvoir mettre cet aspect en avant, lui qui avait aidé les plus riches et les sociétés avec une importante réforme fiscale. Malheureusement pour lui, la crise a frappé les États-Unis, notamment à cause de l’épidémie de coronavirus. Le chômage a finalement atteint les 8% dans le pays.

Des oppositions fermes

Joe Biden et Donald Trump ont montré des opinions particulièrement opposées sur certains enjeux économiques. Pour redresser le pays, le candidat démocrate souhaite augmenter les impôts sur les hauts revenus afin de financer l’investissement des services publics et promet une hausse du salaire minimum fédéral de 7 à 15 dollars de l’heure. Il annonce également voir interdire les forages pétroliers, à l’inverse de son opposant républicain Donald Trump.