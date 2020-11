Présidentielle américaine : les Américains sont appelés aux urnes

Aux États-Unis, mardi 3 novembre, dès 7 heures du matin, des files d'attente s'étirent sur des dizaines de mètres à l'ouverture des bureaux de vote à Philadelphie (Pennsylvanie). Beaucoup d'électeurs espèrent faire la différence en ce jour historique. "Ça va être une course très serrée, mais je suis excité de participer à ça", confie un Américain. "Ça va affecter nos vies, et les quatre prochaines années à venir", glisse un autre.

100 millions d'électeurs ont voté par anticipation

À travers tout le pays, l'image d'une Amérique coupée en deux entre les pro-Trump et les pro-Biden est visible. Après des semaines de débats enflammés et de divisions, désormais, le temps est au vote pour les électeurs. 100 millions ont déjà voté par anticipation, un record historique. Certains craignent les débordements et les contestations, quel que soit le résultat de l'élection. "Je suis inquiète des violences et des arrestations, ce sont des temps très troublés", craint une New-Yorkaise. Les derniers bureaux de vote fermeront en Californie à 4 heures du matin, heure française.

Le JT

Les autres sujets du JT