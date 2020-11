Présidentielle américaine : le suspense est toujours à son comble

Le suspense reste entier. Dans quatre États, les Américains attendent encore les résultats. En Caroline du Nord, sans surprise, Donald Trump est en avance sur son rival démocrate. C'est un État que le président sortant avait déjà remporté en 2016. Autre État serré qui penche en revanche cette fois-ci vers Joe Biden : la Géorgie, avec 16 grands électeurs à la clé. Joe Biden a 4 267 voix d'avance sur Donald Trump. 99% des suffrages ont déjà été dépouillés mais l'écart est tellement faible que la loi électorale géorgienne impose un recomptage.

La Pennsylvanie pourrait tout faire basculer

Le Nevada lui aussi pourrait être décisif. Joe Biden a pour l'instant 20 000 voix d'avance sur Donald Trump, et 92 % des suffrages ont déjà été ouverts. À la clé de cet État, il y a six grands électeurs, or c'est exactement le nombre de grands électeurs qui manquent à Joe Biden pour obtenir la majorité des 270 nécessaires à la victoire. Il faudra aussi pour cela que l'Arizona soit confirmé au camp démocrate. Enfin la Pennsylvanie aurait basculé en faveur du camp démocrate. Il y a là 20 grands électeurs à la clé.